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В Европе вырос спрос на книги о Владимире Зеленском

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Люди хотят знать, кто он такой

В Европе вырос спрос на книги о Владимире Зеленском

Новина українською

Украинский автор Сергей Руденко в эфире Эспрессо ТВ рассказал, что в Европе растет спрос на книги и другие материалы о президенте Украины Владимире Зеленском:

“Появление большого количества книг о Зеленском свидетельствует об интересе и спросе на Западе к персоне Зеленского. Люди хотят знать, кто такой Зеленский. Человек, который принял вызов владимира путина.

Я читал отрывки некоторых писателей с Запада, которые написали об украинском президенте. Они пошли по традиционному пути и взяли точку отсчета от 24 февраля 2022 года, когда Зеленский объявил, что началась война. В некоторых польских издательствах, где вышла моя книга "Зеленский вне сценария", есть ссылка тоже на мою работу "Зеленский без грима". Поляки аргументируют и делают выводы в своих работах, уже ссылаясь на мои книги”, - сказал автор.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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