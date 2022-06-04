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Уже более 31 тысяча убитых россиян. Обновлены данные потерь россии в войне с Украиной

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Скоро у них закончатся пакеты для трупов

Уже более 31 тысяча убитых россиян. Обновлены данные потерь россии в войне с Украиной

facebook.com/GeneralStaff.ua

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Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные по российским потерям в войне с Украиной – с 24-го февраля по 3-е июня 2022-го года включительно. Согласно сводке, можем говорить о 31 050 убитых россиянах (+100 за последние сутки). Также утилизирована куча техники:

  • танков ‒ 1 376 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3 379 (+13) ед.;
  • артиллерийских систем – 680 (+19) ед.;
  • РСЗО – 207 (+0) ед.;
  • средства ПВО – 95 (+0) ед.;
  • самолетов – 210 (+0) ед.;
  • вертолетов – 175 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5) ед.;
  • крылатые ракеты – 122 (+1) ед.;
  • корабли/катера – 13 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2337 (+8) ед.;
  • специальная техника – 52 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении. Подсчет усложняется ведением интенсивных боевых действий.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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