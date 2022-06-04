Уже более 31 тысяча убитых россиян. Обновлены данные потерь россии в войне с Украиной
Скоро у них закончатся пакеты для трупов
facebook.com/GeneralStaff.ua
Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные по российским потерям в войне с Украиной – с 24-го февраля по 3-е июня 2022-го года включительно. Согласно сводке, можем говорить о 31 050 убитых россиянах (+100 за последние сутки). Также утилизирована куча техники:
- танков ‒ 1 376 (+9) ед.;
- боевых бронированных машин – 3 379 (+13) ед.;
- артиллерийских систем – 680 (+19) ед.;
- РСЗО – 207 (+0) ед.;
- средства ПВО – 95 (+0) ед.;
- самолетов – 210 (+0) ед.;
- вертолетов – 175 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 540 (+5) ед.;
- крылатые ракеты – 122 (+1) ед.;
- корабли/катера – 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2337 (+8) ед.;
- специальная техника – 52 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Запорожском направлении. Подсчет усложняется ведением интенсивных боевых действий.
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Источник:Ukraine NOW
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