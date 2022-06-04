Работал в Монако и Лилле в чемпионские сезоны. ПСЖ подписал контракт с новым спортивным директором

Португальский функционер Луиш Кампуш уже подписал контракт с "Пари Сен-Жерменом" и вскоре приступит к работе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

У Кампуша было две встречи с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи, после которых они пришли к окончательному согласию.

Именно португалец будет заниматься подготовкой клуба к новому сезону. Он заменит бразильца Леонардо, который работал на этом посту 10 лет (не включая перерыв на один сезон в Милане).

Отметим, что Луиш раньше работал спортивным директором в “Монако” и “Лилле”, когда они становились чемпионами Франции. Также Кампуш пересекался с Мбаппе в составе "монегасков". В настоящее время он занимает должность стратегического советника "Сельты".