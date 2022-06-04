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Работал в Монако и Лилле в чемпионские сезоны. ПСЖ подписал контракт с новым спортивным директором

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Работал в Монако и Лилле в чемпионские сезоны. ПСЖ подписал контракт с новым спортивным директором

Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальский функционер Луиш Кампуш уже подписал контракт с "Пари Сен-Жерменом" и вскоре приступит к работе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

У Кампуша было две встречи с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи, после которых они пришли к окончательному согласию.

Именно португалец будет заниматься подготовкой клуба к новому сезону. Он заменит бразильца Леонардо, который работал на этом посту 10 лет (не включая перерыв на один сезон в Милане).

Отметим, что Луиш раньше работал спортивным директором в “Монако” и “Лилле”, когда они становились чемпионами Франции. Также Кампуш пересекался с Мбаппе в составе "монегасков". В настоящее время он занимает должность стратегического советника "Сельты".

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В статье: Монако Пари Сен-Жермен (Париж) Лилль Луиш Кампуш
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Источник:
Fabrizio Romano

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