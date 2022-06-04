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Посол Украины в США: Нам нужно дальнобойное оружие, чтобы выгнать оккупантов, а не для ударов по россии

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Все системы будут использованы на территории Украины

Посол Украины в США: Нам нужно дальнобойное оружие, чтобы выгнать оккупантов, а не для ударов по россии

Getty Images

Новина українською

Украинская сторона продолжает убеждать американских партнеров в необходимости обеспечения ВСУ дальнобойными реактивными системами залпового огня для сохранения жизней наших военных. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Украина всегда была очень четкой в ​​своих намерениях: мы никогда не нападали на россию, не собирались нападать, не собираемся и сейчас.

Как бы нам ни были отвратительны те преступления, которые россияне совершают на территории Украины, как бы они не убивали, не мучились, не насиловали наших людей и детей, мы – другие, чем они.

Украина не собирается атаковать мирных россиян. Однако, Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы максимально быстро выгнать эту орду с нашей территории.

Нам нужна большая дистанция – не потому, что мы собираемся стрелять по россии, а потому, что мы хотим, чтобы наши военные находились подальше от тех орков, и чтобы мы сохранили каждую жизнь", - отметила посол.

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В статье: США война с Россией
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Источник:
Укрінформ

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