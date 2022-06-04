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Словакия отложила поставки гаубиц для своей армии, сделав приоритет на поставку их Украине

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Словакия отложила поставки гаубиц для своей армии, сделав приоритет на поставку их Украине

Фото з відкритих джерел

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Словакия предоставляет приоритет на поставку оружия именно для Украины, откладывая запланированные поставки для своей армии. С таким заявлением выступила спикер Министерства обороны Словакии Мартина Коваль Какащикова:

"Невозможно определить время, когда 8 гаубиц Zuzana 2 будут доставлены в Вооруженные силы Словацкой Республики, потому что если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет", - говорится в речи.

Отметим, что гаубицы Zuzana 2 производятся на словацком заводе, а их продажей занимается государственное акционерное общество Konstrukta Defense, принадлежащее Минобороны Словакии. Недавно Украина подписала контракт на покупку восьми таких гаубиц.

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В статье: война с Россией
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Источник:
aktuality.sk

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