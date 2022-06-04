В результате обстрела россиянами загорелся деревянный скит Святогорской Лавры
Религиозной памятке более ста лет
В результате вражеских обстрелов 4 июня начался масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Информацию об этом сообщили в УПЦ МП.
"Пламя полностью охватило главный храм обители.
Цинические обстрелы монастыря, в котором, кроме монастырской братии и сестер, находятся около 300 беженцев, среди которых инвалиды, старики, около 60 детей, в том числе младенцы, не поддается ни здравомыслию, ни пониманию.
Какими врагами и кому могут быть эти мирные люди, спрятавшиеся от войны в стенах древней всенародной святыни Слобожанского края Святогорско-Успенской Святогорской Лавры", - заявила Донецкая епархия УПЦ МП.
Известно, что деревянный Всесвятский скит был освящен еще в 1912 году.
Популярное сейчас
- Итальяские и португальские клубы заинтересованы в трансфере опорника Шахтера
- Под Изюмом уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия россии, - ISW
- Максимов покинул Ворсклу, новый контракт для Лунина. Главные новости за 3 июня
- Отец Конора Макгрегора – Зеленскому: Держи имя моего сына как можно дальше от своего еб***го рта
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО