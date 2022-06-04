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В результате обстрела россиянами загорелся деревянный скит Святогорской Лавры

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Религиозной памятке более ста лет

В результате обстрела россиянами загорелся деревянный скит Святогорской Лавры

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В результате вражеских обстрелов 4 июня начался масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Информацию об этом сообщили в УПЦ МП.

"Пламя полностью охватило главный храм обители.

Цинические обстрелы монастыря, в котором, кроме монастырской братии и сестер, находятся около 300 беженцев, среди которых инвалиды, старики, около 60 детей, в том числе младенцы, не поддается ни здравомыслию, ни пониманию.

Какими врагами и кому могут быть эти мирные люди, спрятавшиеся от войны в стенах древней всенародной святыни Слобожанского края Святогорско-Успенской Святогорской Лавры", - заявила Донецкая епархия УПЦ МП.

Известно, что деревянный Всесвятский скит был освящен еще в 1912 году.

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В статье: война с Россией
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