ФОТО, как Главнокомандующий ВСУ Залужный носит военную куртку с шевроном Динамо

Когда в стране идет война, многим не до футбола. Правда, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины думает по-другому.

Валерий Залужный ежедневно носит традиционную военную зеленую куртку, но со своими добавками. Одной из них стал шеврон киевского "Динамо" – он прицеплен на правой руке у Главнокомандующего ВСУ.

Фото с Залужным опубликовал депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко, приурочив его к дате в 100 дней полномасштабной войны против россии.