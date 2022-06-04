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ФОТО, как Главнокомандующий ВСУ Залужный носит военную куртку с шевроном Динамо

Общие новости
(2 голосов)

Верен своему клубу

ФОТО, как Главнокомандующий ВСУ Залужный носит военную куртку с шевроном Динамо

Телеграм Миколи Тищенка

Новина українською

Когда в стране идет война, многим не до футбола. Правда, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины думает по-другому.

Валерий Залужный ежедневно носит традиционную военную зеленую куртку, но со своими добавками. Одной из них стал шеврон киевского "Динамо" – он прицеплен на правой руке у Главнокомандующего ВСУ.

Фото с Залужным опубликовал депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко, приурочив его к дате в 100 дней полномасштабной войны против россии.

ФОТО, как Главнокомандующий ВСУ Залужный носит военную куртку с шевроном Динамо - изображение 1
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В статье: война с Россией Валерий Залужный ВСУ
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
04.06.2022 в 17:08
Настоящие адекватные за МЗ!!
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
04.06.2022 в 17:02
Однозначно всі адекватні -- за ДИНАМО легендарний та славетний клуб багатьох поколінь, а не одноднєвка -- іграшка олігарха...
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.06.2022 в 16:33
Всі нормальні люди за Динамо!
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+2
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
04.06.2022 в 16:45
т.е. по-твоему только в Киеве норм люди? Думал бы что пишешь ...
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
04.06.2022 в 17:05
В Києві зараз менше нормальних, бо вас багато наїхало... А за ДИНАМО вболіває вся Україна, як би вам ( "з балалайками, танками та "Градами" ) не хотілось !!!!
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