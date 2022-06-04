ФОТО, как Главнокомандующий ВСУ Залужный носит военную куртку с шевроном Динамо
Верен своему клубу
Телеграм Миколи Тищенка
Когда в стране идет война, многим не до футбола. Правда, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины думает по-другому.
Валерий Залужный ежедневно носит традиционную военную зеленую куртку, но со своими добавками. Одной из них стал шеврон киевского "Динамо" – он прицеплен на правой руке у Главнокомандующего ВСУ.
Фото с Залужным опубликовал депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко, приурочив его к дате в 100 дней полномасштабной войны против россии.
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
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Просто Квашин (Харьков)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
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Просто Квашин (Харьков)
04.06.2022 в 17:05
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