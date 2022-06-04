Кулеба: Призывы избегать унижения россии могут только унизить Францию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призивы некоторых европейских лидеров "сохранить лицо путину".

"Призывы избегать унижения россии могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает. Потому что это россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", - заявил Кулеба.