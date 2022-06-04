Кулеба: Призывы избегать унижения россии могут только унизить Францию
Надо поставить россию на место
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призивы некоторых европейских лидеров "сохранить лицо путину".
"Призывы избегать унижения россии могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает. Потому что это россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", - заявил Кулеба.
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Источник:Twitter Dmytro Kuleba
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
04.06.2022 в 18:23
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+2
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Zaragoza (Киев)
04.06.2022 в 18:09
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