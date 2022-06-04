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Кулеба: Призывы избегать унижения россии могут только унизить Францию

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Надо поставить россию на место

Кулеба: Призывы избегать унижения россии могут только унизить Францию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призивы некоторых европейских лидеров "сохранить лицо путину".

"Призывы избегать унижения россии могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает. Потому что это россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить россию на место. Это принесет мир и спасет жизни", - заявил Кулеба.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
04.06.2022 в 18:23
Макарон - латентний гомік, який любить приниження...
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Zaragoza (Киев)
04.06.2022 в 18:09
Макарон муфлон
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