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СМИ: Украина просит Индию стать одним из гарантов безопасности

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(2 голосов)

А также принять участие в послевоенном восстановлении страны

СМИ: Украина просит Индию стать одним из гарантов безопасности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Власти Украины обратились к Индии с просьбой стать одним из гарантов ее безопасности, а также помочь в восстановлении страны. Об этом пишет индийская газета The Hindu со ссылкой на собственные источники.

"Мы также рассчитываем, что Индия примет активное участие в послевоенном восстановлении (Украины). Кроме того, мы ожидаем больше гуманитарной помощи, лекарств и некоторой технической и финансовой помощи", - сказал собеседник издания.

Добавим, что Индия – одна из тех стран, чья экономика наиболее прогрессирует в последнее время. Эксперты прогнозируют лидерство Индии в своем регионе уже к 2030-му году. Также отметим, что индийские правительство и частные компании отправили в Украину уже 230 тонн грузов в рамках гуманитарной помощи.

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
04.06.2022 в 18:23
Уже вторая статья об окончании врйны! Погоже нас к чему то готовят
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