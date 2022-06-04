СМИ: Украина просит Индию стать одним из гарантов безопасности
А также принять участие в послевоенном восстановлении страны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Власти Украины обратились к Индии с просьбой стать одним из гарантов ее безопасности, а также помочь в восстановлении страны. Об этом пишет индийская газета The Hindu со ссылкой на собственные источники.
"Мы также рассчитываем, что Индия примет активное участие в послевоенном восстановлении (Украины). Кроме того, мы ожидаем больше гуманитарной помощи, лекарств и некоторой технической и финансовой помощи", - сказал собеседник издания.
Добавим, что Индия – одна из тех стран, чья экономика наиболее прогрессирует в последнее время. Эксперты прогнозируют лидерство Индии в своем регионе уже к 2030-му году. Также отметим, что индийские правительство и частные компании отправили в Украину уже 230 тонн грузов в рамках гуманитарной помощи.
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