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В Министерстве реинтеграции подтвердили обмен телами погибших военных с россией

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За формулою "160 на 160"

В Министерстве реинтеграции подтвердили обмен телами погибших военных с россией

Новина українською

Сайт с министерством по реинтеграции сообщает, что 2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и россией.

В результате переговоров с участием Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".

Операция проводилась совместно с ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

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В статье: война с Россией
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Источник:
minre.gov.ua

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