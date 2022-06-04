В Министерстве реинтеграции подтвердили обмен телами погибших военных с россией

Сайт с министерством по реинтеграции сообщает, что 2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и россией.

В результате переговоров с участием Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".

Операция проводилась совместно с ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.