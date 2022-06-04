В Министерстве реинтеграции подтвердили обмен телами погибших военных с россией
За формулою "160 на 160"
Сайт с министерством по реинтеграции сообщает, что 2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и россией.
В результате переговоров с участием Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".
Операция проводилась совместно с ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:minre.gov.ua
Популярное сейчас
- Новая компания для Украины. Армения – Ирландия. Анонс и прогноз матча 1-го тура Лиги наций на 04.06.21
- Макрон призвал не унижать россию из-за войны в Украине
- Под Изюмом уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия россии, - ISW
- Украинские защитники уничтожили ещё одного подполковника. Он лично управлял танком
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet