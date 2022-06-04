Зеленский: Ни одно государство, кроме россии, не уничтожало в Европе столько культурных объектов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар россиян по Святогорской лавре Донецкой области.

"российская артиллерия сегодня снова ударила по Святогорской лавре в Донецкой области. Уничтожен Всехсвятский скит. Он был освящен еще в 1912 году. Впервые его разрушили во времена советской власти. Впоследствии отстроили. И вот его сожгла русская армия.

На этой же неделе в среду русские снаряды разорвались прямо в кельях монахов лавры. Четверо человек погибли, еще четверо – тяжело ранены. Святогорск находится под огнем еще с мая.

Оккупанты точно знают, какой объект обстреливают. Они знают, что на территории Святогорской лавры нет военных целей. Знают, что там укрываются от боевых действий около 300 мирных жителей, в том числе 60 детей. Но все равно российская армия обстреливает лавру, как и весь Донбасс. Как и любая другая территория и любой другой объект Украины, до которого может дотянуться. Им безразлично, что именно превращать в руины.

31 мая Верховная Рада Украины обратилась в ЮНЕСКО с требованием лишить россию членства в организации. Украинская дипломатия работает над этим. Ни одно государство, кроме россии, не уничтожало в Европе столько памятников, культурных и социальных объектов за все время после Второй мировой войны. Каждая сожженная россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывает, что россии не место в ЮНЕСКО. О чем можно говорить с государством-варваром, с государством-террористом? О том, какими артиллерийскими снарядами лучше уничтожать историческое наследие?

Мы ожидаем логического и справедливого ответа от ООН и ЮНЕСКО. Это Организация Объединенных Наций и ее устав не предусматривает объединения с террористами. Изоляция россии должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления", – рассказал Зеленский.