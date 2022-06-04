Генштаб: На Донецком направлении россияне пытаются сдержать ВСУ, нарушая логистику

Генеральный штаб ВСУ сделал свод ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 4 июня.

российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.

Враг нанес четыре ракетных удара с тактического ракетного комплекса "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

На Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка и Тошковка. Нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 недалеко от Горного, Яковлевки и Мирной Долины, и самолетами Су-25 - по району населенного пункта Устиновка.

В Бахмутском направлении враг применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское. Нанес авиационных ударов вертолетами Ка-52 недалеко от Берестового и Клинового.

В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка. Применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Марьинки. Ракетно-авиационных ударов нанесен по населенному пункту Курахово.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг применял реактивные системы залпового огня по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Роща. Авиационный удар самолетами Су-25 нанесен по населенному пункту Каменское.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях.