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Генштаб ВСУ: Враг продолжает концентрировать резервы для наступательных действий на Изюм

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На Харьковском направлении россияне пытается не допустить продвижения наших сил

Генштаб ВСУ: Враг продолжает концентрировать резервы для наступательных действий на Изюм

Угруповання Об'єднаних сил

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на Северном и Южном направлениях по состоянию на 18:00 сто первых суток российского вторжения.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без изменений.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. Вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Старикове и Катериновка Сумской области и Каменская Слобода Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает концентрировать резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск.

В Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Идет систематическое огневое влияние на позиции наших войск.

На Южнобужском направлении обстановка изменений не претерпела.

Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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