Генштаб ВСУ: Враг продолжает концентрировать резервы для наступательных действий на Изюм
На Харьковском направлении россияне пытается не допустить продвижения наших сил
Угруповання Об'єднаних сил
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на Северном и Южном направлениях по состоянию на 18:00 сто первых суток российского вторжения.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без изменений.
На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. Вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Старикове и Катериновка Сумской области и Каменская Слобода Черниговской области.
На Слобожанском направлении противник продолжает концентрировать резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск.
В Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Идет систематическое огневое влияние на позиции наших войск.
На Южнобужском направлении обстановка изменений не претерпела.
Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
Популярное сейчас
- Новая компания для Украины. Армения – Ирландия. Анонс и прогноз матча 1-го тура Лиги наций на 04.06.21
- Гайдай - кадырову: Дон-дон, заканчивай врать. Посчитай своих бойцов, у тебя там не хватает
- Макрон призвал не унижать россию из-за войны в Украине
- Украинские защитники уничтожили ещё одного подполковника. Он лично управлял танком
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
Новости по теме
- 10:27 Украинские Еще десять артиллерийских систем. Генштаб сообщил о потерях россиян с начала войны
- 10:32 Украинские 150 оккупантов и десятки единиц техники. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в понедельник
- 09:24 Украинские ВСУ накрошили 60 единиц техники за воскресенье. Новые данные Генштаба о потерях россиян