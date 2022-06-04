Генштаб ВСУ: Враг продолжает концентрировать резервы для наступательных действий на Изюм

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на Северном и Южном направлениях по состоянию на 18:00 сто первых суток российского вторжения.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без изменений.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. Вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Старикове и Катериновка Сумской области и Каменская Слобода Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает концентрировать резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск.

В Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Идет систематическое огневое влияние на позиции наших войск.

На Южнобужском направлении обстановка изменений не претерпела.

Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.