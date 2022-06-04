Джордж Камбосос - Дэвин Хэйни: смотреть онлайн бесплатно бой за звание абсолютного чемпиона

До войны планировалось, что соперником австралийца Джорджа Камбососа в этом бою станет Василий Ломаченко. Однако после полномасштабного вторжения страны-террориста Ломаченко решил остаться в Украине и вступить в территориальную оборону. Камбосос уже пообещал, что встретится с Ломой, но перед этим разберется с Дэвином Хэйни. Американец выйдет на бой с титулом WBC Regular. Камбосос будет защищать пояса WBA Super, WBO, IBF и WBC Franhise.

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Бой состоится в австралийском Мельбурне на арене "Марвел Стедиум". В Украине трансляцию боя смотрите на сервисе MEGOGO.

Начало боя утром 5 июня не раньше 06:30. Трансляция андеркарта должна начаться в 04:00 утра.

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