Подоляк: Нет смысла вести переговоры, пока мы не отбросили россиян
Советник ОП о предложении Макрона
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона выступить посредником в переговорах с россией для прекращения войны.
"Пока мы не получили достаточное количество оружия, пока мы не усилили наши позиции, пока мы не отбросили их (россиян) обратно, так далеко, как это только возможно, к границам Украины - нет смысла вести переговоры", - заявил Подоляк.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Левченко: Если Мудрик в ближайшие месяцы не заиграет в основе, это будет катастрофа для всего украинского футбола
- ФОТО, как Главнокомандующий ВСУ Залужный носит военную куртку с шевроном Динамо
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Отец Конора Макгрегора – Зеленскому: Держи имя моего сына как можно дальше от своего еб***го рта
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
Новости по теме
- 13:01 Украинские Все – тут. Зеленский записал новое видеообращение, сделав отсылку к легендарному ролику за 25.02
- 20:04 Украинские Минск-2, Медведчук и "торговля на крови" - Подоляк рассказал, почему Порошенко виноват в нынешней войне
- 20:09 Украинские "Из-за нарциссизма Порошенко": Подоляк рассказал, почему отключили "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bato34
04.06.2022 в 20:53
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet