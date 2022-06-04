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Подоляк: Нет смысла вести переговоры, пока мы не отбросили россиян

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Советник ОП о предложении Макрона

Подоляк: Нет смысла вести переговоры, пока мы не отбросили россиян

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона выступить посредником в переговорах с россией для прекращения войны.

"Пока мы не получили достаточное количество оружия, пока мы не усилили наши позиции, пока мы не отбросили их (россиян) обратно, так далеко, как это только возможно, к границам Украины - нет смысла вести переговоры", - заявил Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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bato34
04.06.2022 в 20:53
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