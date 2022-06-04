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В результате российского обстрела в Одесской области пострадало двое человек

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Глава ОВА о ситуации в области

В результате российского обстрела в Одесской области пострадало двое человек

Новина українською

Сегодня утром россияне нанесли ракетные удары по инфраструктуре в Одесской области. Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал о последствиях от российских обстрелов.

Враг повредил складские помещения. Двое человек получили ранения.

Также отработало наше ПВО, сбив вражеский беспилотный апарат "Форпост".

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В статье: война с Россией Максим Марченко
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