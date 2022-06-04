В результате российского обстрела в Одесской области пострадало двое человек
Глава ОВА о ситуации в области
Сегодня утром россияне нанесли ракетные удары по инфраструктуре в Одесской области. Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал о последствиях от российских обстрелов.
Враг повредил складские помещения. Двое человек получили ранения.
Также отработало наше ПВО, сбив вражеский беспилотный апарат "Форпост".
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Источник:Максим Марченко/ Одеська ОДА (ОВА)
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