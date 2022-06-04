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Залужный доложил, что норвежские САУ уже на передовой

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Без немедленного снабжения артиллерией и РСЗО нам все сложнее сдерживать врага

Залужный доложил, что норвежские САУ уже на передовой

Генштаб ЗСУ

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Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный рассказал о поступлениях в рамках международной технической помощи Норвегией самоходных гаубиц М109А3.

Оружие уже на передовой и с высокой точностью поражает цели и уничтожает врага.

"Как отмечают мои артиллеристы, ключевое отличие этих пушек от советских образцов - то, что они сделаны для людей. Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов - руль, вместо механической - коробка автомат. На зимнее время, когда возможно обледенение корпуса, разработчики слегка прорезинили его, чтобы экипаж не соскальзывал. Солдаты радовались даже таким простым элементам, как наваренные по краям башни корзины для личных вещей.

Что касается технических характеристик, то гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км. Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние. Опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, герметичных и абсолютно идентичных, что влияет на точность разлета при выстрелах.

Мои люди с легкостью за одну неделю овладели М109А3. Искренне благодарен Норвежскому Народу за действенную помощь!

Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня – главная причина наших потерь. Без немедленного снабжения дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора", - сказал Залужный.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ВСУ

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