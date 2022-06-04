На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили 60 россиян

Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от российских оккупантов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Сегодня, 4 июня, наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники русских фашистских войск, также были уничтожены два состава с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт. Потери врага составляют: