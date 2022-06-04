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На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили 60 россиян

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А также 34 единицы техники

На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили 60 россиян

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от российских оккупантов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Сегодня, 4 июня, наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники русских фашистских войск, также были уничтожены два состава с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт. Потери врага составляют:

  • личного состава – 60
  • БТР – 1
  • ББМ – 1
  • минометов – 2
  • АТТ – 26
  • топливозаправщиков – 1
  • БПЛА – 3
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В статье: война с Россией
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