На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили 60 россиян
А также 34 единицы техники
Генштаб ЗСУ
Украинские защитники продолжают героически защищать нашу землю от российских оккупантов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Сегодня, 4 июня, наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники русских фашистских войск, также были уничтожены два состава с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт. Потери врага составляют:
- личного состава – 60
- БТР – 1
- ББМ – 1
- минометов – 2
- АТТ – 26
- топливозаправщиков – 1
- БПЛА – 3
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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