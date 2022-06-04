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Резников: Мои оптимистичные прогнозы, что войну можно закончить в этом году

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россия хочет "вернуть все "их" территории"

Резников: Мои оптимистичные прогнозы, что войну можно закончить в этом году

Офіс Президента України

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Министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение по поводу того, когда закончится война.

"россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – рассказал Резников.

Также Резников рассказал, что в Украине кремль может развязать войну против Польши, страны Балтии, Словакии и других.

"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить россию и сдерживать в будущем.

Российские военные – это не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники. Это не вторая армия в мире. Мы называем их "орки", – сообщил министр обороны на форуме GLOBSEC-2022.

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В статье: война с Россией Алексей Резников
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