Резников: Мои оптимистичные прогнозы, что войну можно закончить в этом году
россия хочет "вернуть все "их" территории"
Офіс Президента України
Министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение по поводу того, когда закончится война.
"россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – рассказал Резников.
Также Резников рассказал, что в Украине кремль может развязать войну против Польши, страны Балтии, Словакии и других.
"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить россию и сдерживать в будущем.
Российские военные – это не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники. Это не вторая армия в мире. Мы называем их "орки", – сообщил министр обороны на форуме GLOBSEC-2022.
Популярное сейчас
- Последняя надежда Бэйла. Сборная Уэльса и ее главный секрет
- Новая компания для Украины. Армения – Ирландия. Анонс и прогноз матча 1-го тура Лиги наций на 04.06.21
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Отец Конора Макгрегора – Зеленскому: Держи имя моего сына как можно дальше от своего еб***го рта
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО