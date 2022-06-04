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В результате российского обстрела в Николаеве умерло три украинца

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Еще четыре человека получили ранения

В результате российского обстрела в Николаеве умерло три украинца

Фото: Суспільне Миколаїв / Автор - Єлизавета Кротик

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Сегодня утром россияне снова обстреливали жилые кварталы Николаева.

Мэр Александр Сенкевич сообщает, что в очередной раз пострадал Корабельный район. Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках.

По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики.

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В статье: Александр Сенкевич война с Россией
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Источник:
Сєнкевич Online

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