В результате российского обстрела в Николаеве умерло три украинца
Еще четыре человека получили ранения
Фото: Суспільне Миколаїв / Автор - Єлизавета Кротик
Сегодня утром россияне снова обстреливали жилые кварталы Николаева.
Мэр Александр Сенкевич сообщает, что в очередной раз пострадал Корабельный район. Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках.
По состоянию на 15:00 известно о трех погибших (двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу). Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики.
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Источник:Сєнкевич Online
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