В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 44 единицы техники и отбили 5 атак
А также сбили три воздушные цели
Украинские защитники героически защищают нашу землю от российских кафиров.
Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 27 гражданских объектов, из них: 24 жилых дома, детский лагерь, предприятие "АЗОТ" и сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, еще 8 получили ранения разных степеней тяжести.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 5 атак врага. На трех локациях продолжаются бои.
Наши отважные воины наносят русским захватчикам урон в живой силе и технике.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 3 танка;
- 4 артиллерийские системы;
- 11 боевых бронированных машин;
- 26 единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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