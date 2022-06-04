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В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 44 единицы техники и отбили 5 атак

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А также сбили три воздушные цели

В зоне ООС за сутки ВСУ уничтожили 44 единицы техники и отбили 5 атак

Новина українською

Украинские защитники героически защищают нашу землю от российских кафиров.

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 27 гражданских объектов, из них: 24 жилых дома, детский лагерь, предприятие "АЗОТ" и сельскохозяйственное предприятие. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, еще 8 получили ранения разных степеней тяжести.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 5 атак врага. На трех локациях продолжаются бои.

Наши отважные воины наносят русским захватчикам урон в живой силе и технике.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 3 танка;
  • 4 артиллерийские системы;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 26 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили боевой вертолет К-52, и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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В статье: война с Россией
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