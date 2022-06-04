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Глава Пентагона: В Брюсселе лидеры обороны обсудят кризис в Украине после вторжения россии

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Остин анонсировал встречу контактной группы

Глава Пентагона: В Брюсселе лидеры обороны обсудят кризис в Украине после вторжения россии

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал международное турне, в рамках которого 7 июня состоится встреча с министрами обороны почти со всего мира в Бельгии.

На следующей неделе глава Пентагона отправится в Брюссель, чтобы лично провести заседание Контактной группы по обороне Украины.

"Наконец-то я поеду в Брюссель (Бельгия), чтобы провести следующую личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Лидеры обороны буквально со всего мира будут там, чтобы обсудить кризис в Украине после неспровоцированного вторжения россии", - написал в своем твиттере Остин.

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В статье: война с Россией
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