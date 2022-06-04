Глава Пентагона: В Брюсселе лидеры обороны обсудят кризис в Украине после вторжения россии
Остин анонсировал встречу контактной группы
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Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал международное турне, в рамках которого 7 июня состоится встреча с министрами обороны почти со всего мира в Бельгии.
На следующей неделе глава Пентагона отправится в Брюссель, чтобы лично провести заседание Контактной группы по обороне Украины.
"Наконец-то я поеду в Брюссель (Бельгия), чтобы провести следующую личную встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Лидеры обороны буквально со всего мира будут там, чтобы обсудить кризис в Украине после неспровоцированного вторжения россии", - написал в своем твиттере Остин.
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