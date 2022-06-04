Глава Пентагона: В Брюсселе лидеры обороны обсудят кризис в Украине после вторжения россии

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал международное турне, в рамках которого 7 июня состоится встреча с министрами обороны почти со всего мира в Бельгии.

На следующей неделе глава Пентагона отправится в Брюссель, чтобы лично провести заседание Контактной группы по обороне Украины.