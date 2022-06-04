Зеленский: россияне готовы сжигать все – православные церкви так же, как и все в Украине
Обращение президента по итогам 101 дня войны
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 101-го дня российского вторжения.
"В этот день, 101-й день полномасштабной войны, на Донетчине в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит. Он загорелся в результате российского артиллерийского обстрела. Уже далеко не первый удар по лавре. Еще в среду от российского обстрела погибли трое монахов. в подвале.
Грохот артиллерии и "прилеты" российских снарядов в лавре постоянны. И это одна из трех лавр Украины. Это лавра Украинской православной церкви, которую в Москве по-прежнему считают связанной с русской православной церковью. Даже это не останавливает русскую армию. Они готовы сжигать все – православные церкви так же, как и что-нибудь другое в Украине", - сказал Президент.
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