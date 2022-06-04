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Центральный район Донецка попал под обстрел

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Есть раненые и поврежденная инфраструктура

Центральный район Донецка попал под обстрел

Новина українською

Вечером 4-го июня центр Донецка попал под обстрелы. В частности пострадал Ворошиловский район города.

В результате обстрелов 10 человек, из которых один ребенок, поличили ранения:

- 9 пациентов средней тяжести;
- 1 пациент в тяжелом состоянии.

А также были повреждены многопрофильный лицей, две школы, гимназия и ясли-сад.

Центральный район Донецка попал под обстрел - изображение 1

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В статье: война с Россией
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