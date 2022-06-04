Центральный район Донецка попал под обстрел
Есть раненые и поврежденная инфраструктура
Вечером 4-го июня центр Донецка попал под обстрелы. В частности пострадал Ворошиловский район города.
В результате обстрелов 10 человек, из которых один ребенок, поличили ранения:
- 9 пациентов средней тяжести;
- 1 пациент в тяжелом состоянии.
А также были повреждены многопрофильный лицей, две школы, гимназия и ясли-сад.
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