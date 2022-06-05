За сутки Воздушные силы Украины уничтожили 9 воздушных целей

Вооруженные Силы Украины продолжат героически защищать украинское небо.

Четвертого июня на Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно, истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении – БпЛА "Форпост".

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".

По информации Военно-Морских Сил, ПВО моряков сегодня поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из российских подлодок.

Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных Сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Восточном направлении и других операционных районах.

Всего за сутки 4 июня уничтожено 9 воздушных целей кафиров: