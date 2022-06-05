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За сутки Воздушные силы Украины уничтожили 9 воздушных целей

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Из них Су-34 и Ка-52

За сутки Воздушные силы Украины уничтожили 9 воздушных целей

Новина українською

Вооруженные Силы Украины продолжат героически защищать украинское небо.

Четвертого июня на Восточном направлении зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины "демилитаризовали" еще один вражеский самолет (предположительно, истребитель-бомбардировщик Су-34), а на южном направлении – БпЛА "Форпост".

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожает вражеский вертолет Ка-52 и два беспилотника "Орлан-10".

По информации Военно-Морских Сил, ПВО моряков сегодня поразило четыре крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из российских подлодок.

Украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных Сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Восточном направлении и других операционных районах.

Всего за сутки 4 июня уничтожено 9 воздушных целей кафиров:

  • один самолет (предварительно Су-34);
  • один вертолет (Ка-52);
  • три БпЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост");
  • четыре крылатые ракеты.
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В статье: война с Россией
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