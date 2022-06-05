Корниенко: Верховная Рада за время войны несколько раз меняла годовой бюджет

Верховная Рада за время полномасштабного вторжения российской федерации в Украину несколько раз вносила изменения в Государственный бюджет на 2022 год, чтобы полностью перевести его на военные рельсы. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Конечно, важные изменения в Государственный бюджет, которые мы приняли уже неоднократно, направлены на то, чтобы сейчас полностью переверстать бюджет на военные рельсы. У нас сейчас очень большие расходы бюджета, которые нам помогают гасить наши международные партнеры".

За эти более трех месяцев был принят ряд важных экономических решений. Речь идет и об освобождении бизнеса от налогов, отмене пошлин, в том числе на автомобили, которые сейчас очень нужны нашим защитникам.

Но видим, что, несмотря на все, за этот месяц почти стопроцентное исполнение по налогам", - сказал первый заместитель Председателя ВРУ.