Корниенко: Верховная Рада за время войны несколько раз меняла годовой бюджет
Это нужно, чтобы перевести его на военные рельсы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Верховная Рада за время полномасштабного вторжения российской федерации в Украину несколько раз вносила изменения в Государственный бюджет на 2022 год, чтобы полностью перевести его на военные рельсы. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
"Конечно, важные изменения в Государственный бюджет, которые мы приняли уже неоднократно, направлены на то, чтобы сейчас полностью переверстать бюджет на военные рельсы. У нас сейчас очень большие расходы бюджета, которые нам помогают гасить наши международные партнеры".
За эти более трех месяцев был принят ряд важных экономических решений. Речь идет и об освобождении бизнеса от налогов, отмене пошлин, в том числе на автомобили, которые сейчас очень нужны нашим защитникам.
Но видим, что, несмотря на все, за этот месяц почти стопроцентное исполнение по налогам", - сказал первый заместитель Председателя ВРУ.
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