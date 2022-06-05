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Корниенко: Верховная Рада за время войны несколько раз меняла годовой бюджет

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Это нужно, чтобы перевести его на военные рельсы

Корниенко: Верховная Рада за время войны несколько раз меняла годовой бюджет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Верховная Рада за время полномасштабного вторжения российской федерации в Украину несколько раз вносила изменения в Государственный бюджет на 2022 год, чтобы полностью перевести его на военные рельсы. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"Конечно, важные изменения в Государственный бюджет, которые мы приняли уже неоднократно, направлены на то, чтобы сейчас полностью переверстать бюджет на военные рельсы. У нас сейчас очень большие расходы бюджета, которые нам помогают гасить наши международные партнеры".

За эти более трех месяцев был принят ряд важных экономических решений. Речь идет и об освобождении бизнеса от налогов, отмене пошлин, в том числе на автомобили, которые сейчас очень нужны нашим защитникам.

Но видим, что, несмотря на все, за этот месяц почти стопроцентное исполнение по налогам", - сказал первый заместитель Председателя ВРУ.

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В статье: Верховна Рада война с Россией
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Источник:
Укрінформ

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