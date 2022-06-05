Ничья юношеской сборной, удар по базе в Высоком, поражение Англии. Главные новости за 4 июня
А также ничья Италии с Германией и матч в группе Лиги Наций, где будет играть Украина
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 4 июня
Юношеская сборная Украины сыграла вничью
Команда Владимира Езерского продолжает выступления в элит-раунде квалификации к Евро-2022. Во втором туре сине-желтые встречались со сверстниками из Сербии. Уже в начале игры соперник открыл счет, но Илья Квасница из «Руха» очень быстро восстановил равновесие. Игра в конце концов так и закончилась – 1:1. У Украины и Сербии по четыре очка, 7 июня будет сыгран последний тур – сине-желтые встретятся с Нидерландами. На Евро выйдет только победитель группы.
Россияне повредили УТЦ в Высоком
В результате ракетного удара россиян существенные повреждения получил учебно-тренировочный центр в Высоком – футбольная база, которой пользовались и «Металлист», и «Металлист 1925». Взрыв оставил воронку глубиной пять метров, поврежден фасад зданий и некоторые коммуникации, выбиты окна. Как сообщил «Металлист 1925», была уничтожена часть закупленной на новый сезон экипировки.
Петраков дал пресс-конференцию перед Уэльсом
В воскресенье, 5 июня сборная Украины сыграет решающий матч отбора в ЧМ-2022 против сборной Уэльса. Накануне на вопросы журналистов ответил главный тренер сине-желтых Александр Петраков. Он отметил, что после победы над Шотландией футболисты получили много сообщений от украинских воинов. Тренер подчеркнул, что команда стремится сделать счастливыми украинских болельщиков и ВСУ.
Англия потерпела сенсационное поражение, Италия и Германия играют вничью
Продолжаются матчи нового розыгрыша Лиги Наций. В третьей группе дивизиона Венгрия принимала Англию. И не то что не уступила финалисту прошлого Евро, а играла на равных с куда более именитой сборной. В конце концов, венгры победили благодаря пенальти, реализованному Собослаи. Во втором матче группы Италия принимала Германию. Лоренцо Пеллегрини забил на 70-й минуте, но уже на 73-й Киммих забил в ответ – все так и завершилось ничьей 1:1.
Армения завоевала лидерство в группе Украины
В группе 1 дивизиона B, где выступает сборная Украины, Армения принимала Ирландию. Гости владели преимуществом, но не смогли реализовать хотя бы один свой момент, в то время как армяне забили в середине второго тайма – отличился Эдуард Сперцян. Именно с Ирландией Украина сыграет 8 июня свой первый матч в Лиге Наций 2022 года.
О других результатах Лиги Наций
В третьей группе дивизиона В после первого тура лидерство захватила Черногория, обыгравшая Румынию 2:0, тогда как Финляндия потеряла победу над Боснией и Герцеговиной. Пукки реализовал пенальти, а на 90+3 Превляк забил в ответ. В дивизионе С Турция разгромила Фареры 4:0, а Литва уступила на своем поле Люксембургу 0:2.
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