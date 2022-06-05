Удары по инфраструктуре. Виталий Кличко заявил о первой пострадавшей на месте утреннего взрыва в Киеве
О разрушении пока речи не идет
Фото з відкритих джерел
Утром, 5 мая, в Дарницком и Днепровском районах столицы Украины произошло несколько взрывов после обстрелов россиянами.
Мер Киева Виталий Кличко заявил, что за имеющейся информацией на 8 утра жертв нет, однако есть одна пострадавшая. Женщина была госпитализирована и ей уже оказывают медицинскую помощь.
Спасательные службы сейчас продолжают работать на месте событий.
Также Кличко отметил, что это были удары по инфраструктурным объектам столицы.
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Источник:Віталій Кличко в телеграм
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