Удары по инфраструктуре. Виталий Кличко заявил о первой пострадавшей на месте утреннего взрыва в Киеве

Утром, 5 мая, в Дарницком и Днепровском районах столицы Украины произошло несколько взрывов после обстрелов россиянами.

Мер Киева Виталий Кличко заявил, что за имеющейся информацией на 8 утра жертв нет, однако есть одна пострадавшая. Женщина была госпитализирована и ей уже оказывают медицинскую помощь.

Спасательные службы сейчас продолжают работать на месте событий.

Также Кличко отметил, что это были удары по инфраструктурным объектам столицы.