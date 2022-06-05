  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Удары по инфраструктуре. Виталий Кличко заявил о первой пострадавшей на месте утреннего взрыва в Киеве
В тренде

Удары по инфраструктуре. Виталий Кличко заявил о первой пострадавшей на месте утреннего взрыва в Киеве

Общие новости
(1 голосов)

О разрушении пока речи не идет

Удары по инфраструктуре. Виталий Кличко заявил о первой пострадавшей на месте утреннего взрыва в Киеве

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Утром, 5 мая, в Дарницком и Днепровском районах столицы Украины произошло несколько взрывов после обстрелов россиянами.

Мер Киева Виталий Кличко заявил, что за имеющейся информацией на 8 утра жертв нет, однако есть одна пострадавшая. Женщина была госпитализирована и ей уже оказывают медицинскую помощь.

Спасательные службы сейчас продолжают работать на месте событий.

Также Кличко отметил, что это были удары по инфраструктурным объектам столицы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Кличко война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде