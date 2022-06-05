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Нардеп от Слуги народа находится в зоне боевых действий. СМИ говорят, что дает указания военным

Общие новости
(3 голосов)

На днях она предлагала принять закон о расстреле дезертиров

Нардеп от Слуги народа находится в зоне боевых действий. СМИ говорят, что дает указания военным

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Известная журналистка Янина Соколова сообщила, что депутат от правящей партии Слуга народа Марьяна Безугла находится в зоне боевых действий и вмешивается в работу военных. По словам Соколовой, Безугла является "темным рыцарем от Офиса президента, контролирует военные операции в Северодонецке, дает указания командованию, выражает претензии, кто, где и как должно быть и в целом координирует действия военных как "человек сверху"".

Журналистка также опубликовала фото депутатки, отметив: "Это фото мне послали военные, которые категорически против вмешательства политиков в стратегические решения для страны и жизни людей".

Нардеп от Слуги народа находится в зоне боевых действий. СМИ говорят, что дает указания военным - изображение 1

Эту информацию также подтвердил журналист Юрий Бутусов, которому с подачи Безуглой запретили находиться на линии фронта. "Подтверждаю информацию Янины Соколовой, что народный депутат Безугла на одном из участков фронта находится на командном пункте и принимает непосредственное участие в постановке боевых задач командирам подразделений.

Для обеспечения ее деятельности на этот участок направлены старшие начальники, которых переместили от их непосредственных обязанностей и направили вместе с госпожой Безуглой, вероятно, для усиления своим присутствием данного участка. Это может подтвердить значительное количество военнослужащих".

Сама Безугла утверждает, что находится в зоне боевых действий по личной инициативе и не отдает приказы:

"Что касается моей работы в зоне боевых действий. Инициатива личная, по запросу военных, родственников, обращение: Какое морально-психологическое состояние? Боеготовность? Командиры? Стремление, чаяние, идеи? Доходит ли информация сверху вниз, снизу вверх? Что с поставками? Прибывает ли современное вооружение? Как кормят бойцов на передовой?Какое медицинское обеспечение? Что работает из законов, а что в реальности нет и надо менять?

Это только несколько вопросов, почему необходим гражданский демократический контроль во время войны. Это и парламентская функция. Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Никаких приказов и распоряжений нардеп не отдает. Совет, помощь, коммуникация, поддержка, контроль".

Безугла также отметила, что в рабочих группах и заседаниях комитета ВР участвует онлайн.

В комментарии Украинской Правде она также отметила, что к ее функциям следует "найти, на работе ли глава ОВА".

Следует отметить, что 2 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в одном из интервью заявил о неправомерности требования Безуглой, чтобы он, Гайдай, информировал ее о месте своего пребывания.

Добавим, что Марьяна Безугла недавно предлагала принять законопроект, позволяющий командирам самостоятельно расстреливать подчиненных за дезертирство. После громкого скандала эта инициатива была отозвана.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (8)
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cadoki (007)
05.06.2022 в 09:20
И там шальная императрицаВ объятьях юных кавалеров забывает обо всём,Как будто вечно ночь будет длиться,Как будто разочарованье не наступит новым днём.Гуляй, шальная императрица!И вся страна, которой правишь ты, берёт с тебя пример.Легко влюбиться, императрица,Когда так страстно бирюзовым взглядом смотрит офицер...
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0
0
cadoki (007)
05.06.2022 в 09:19
Может она поехала лично расстреливать дезертиров, которые не удовлетворяют её требованиям? Раз закон отклонили - решила сама?
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C_Ballack (Днепр)
05.06.2022 в 09:09
Наличие Бутусова в этой истории, уже ставят под сомнения все выше написанное.
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0
0
KadimXa (Харьков)
05.06.2022 в 09:03
Янина – обычный продажный журналист и за деньги напишет что угодно.
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0
0
cadoki (007)
05.06.2022 в 09:16
А Юрий Бутусов - тоже?
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0
0
cadoki (007)
05.06.2022 в 08:54
Вот накой военным её указания? Что может дать молодая глупая девушка мужчинам профессионалам? Или она прехала поднимать и давать...
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+1
-1
KadimXa (Харьков)
05.06.2022 в 09:02
Ас чего ты взял,что Янина Соколовская написала правду? Она за деньги скажет и напишет,что угодно.
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+1
-1
cadoki (007)
05.06.2022 в 09:14
А Бутусов?
0
0

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