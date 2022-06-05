Нардеп от Слуги народа находится в зоне боевых действий. СМИ говорят, что дает указания военным

Известная журналистка Янина Соколова сообщила, что депутат от правящей партии Слуга народа Марьяна Безугла находится в зоне боевых действий и вмешивается в работу военных. По словам Соколовой, Безугла является "темным рыцарем от Офиса президента, контролирует военные операции в Северодонецке, дает указания командованию, выражает претензии, кто, где и как должно быть и в целом координирует действия военных как "человек сверху"".

Журналистка также опубликовала фото депутатки, отметив: "Это фото мне послали военные, которые категорически против вмешательства политиков в стратегические решения для страны и жизни людей".

Эту информацию также подтвердил журналист Юрий Бутусов, которому с подачи Безуглой запретили находиться на линии фронта. "Подтверждаю информацию Янины Соколовой, что народный депутат Безугла на одном из участков фронта находится на командном пункте и принимает непосредственное участие в постановке боевых задач командирам подразделений.

Для обеспечения ее деятельности на этот участок направлены старшие начальники, которых переместили от их непосредственных обязанностей и направили вместе с госпожой Безуглой, вероятно, для усиления своим присутствием данного участка. Это может подтвердить значительное количество военнослужащих".

Сама Безугла утверждает, что находится в зоне боевых действий по личной инициативе и не отдает приказы:

"Что касается моей работы в зоне боевых действий. Инициатива личная, по запросу военных, родственников, обращение: Какое морально-психологическое состояние? Боеготовность? Командиры? Стремление, чаяние, идеи? Доходит ли информация сверху вниз, снизу вверх? Что с поставками? Прибывает ли современное вооружение? Как кормят бойцов на передовой?Какое медицинское обеспечение? Что работает из законов, а что в реальности нет и надо менять? Это только несколько вопросов, почему необходим гражданский демократический контроль во время войны. Это и парламентская функция. Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Никаких приказов и распоряжений нардеп не отдает. Совет, помощь, коммуникация, поддержка, контроль".

Безугла также отметила, что в рабочих группах и заседаниях комитета ВР участвует онлайн.

В комментарии Украинской Правде она также отметила, что к ее функциям следует "найти, на работе ли глава ОВА".

Следует отметить, что 2 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в одном из интервью заявил о неправомерности требования Безуглой, чтобы он, Гайдай, информировал ее о месте своего пребывания.

Добавим, что Марьяна Безугла недавно предлагала принять законопроект, позволяющий командирам самостоятельно расстреливать подчиненных за дезертирство. После громкого скандала эта инициатива была отозвана.