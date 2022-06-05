Офис президента: Седьмой пакет санкций против России – это наш приоритет
Над ним уже началась работа
Наталия Мосейчук YouTube
Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что приоритетом для власти сейчас является седьмой пакет санкции против рф.
“Седьмой пакет санкций против россии – это наш приоритет.
Как сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, ЕС уже приступил к работе над ним.
Новые ограничения должны касаться российского газа и расширения списка банков, которые будут отключены от SWIFT, в частности - "Газпромбанка", - сказал Ермак.
Напомним, что в пятницу, 3 июня, Европейский союз официально утвердил шестой пакет санкций. Интересно, что предыдущий, пятый, пакет, был согласован почти за два месяца до этого – 8 апреля.
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