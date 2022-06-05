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Офис президента: Седьмой пакет санкций против России – это наш приоритет

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Над ним уже началась работа

Офис президента: Седьмой пакет санкций против России – это наш приоритет

Наталия Мосейчук YouTube

Новина українською

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что приоритетом для власти сейчас является седьмой пакет санкции против рф.

“Седьмой пакет санкций против россии – это наш приоритет.

Как сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, ЕС уже приступил к работе над ним.

Новые ограничения должны касаться российского газа и расширения списка банков, которые будут отключены от SWIFT, в частности - "Газпромбанка", - сказал Ермак.

Напомним, что в пятницу, 3 июня, Европейский союз официально утвердил шестой пакет санкций. Интересно, что предыдущий, пятый, пакет, был согласован почти за два месяца до этого – 8 апреля.

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В статье: война с Россией Андрей Ермак
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