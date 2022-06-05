Снова "только" 100 россиян. Данные Генштаба ВСУ о потерях армии рф за 4 июня
Более полусотни единиц техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 05 июня.
За субботу было ликвидировано около 100 оккупантов, таким образом ориентировочные потери личного состава армии рф составляют 31150 человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1381 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3392 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 686 (+6) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средства ПВО - 95 (+0) ед,
- самолетов – 210 (+0) ед,
- вертолетов – 175 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
- крылатые ракеты – 122 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2360 (+23) ед,
- специальная техника – 53 (+1).
Генштаб отмечает, что наибольшие потери за предыдущие сутки противник понес на Бахмутском направлении.
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