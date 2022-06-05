Снова "только" 100 россиян. Данные Генштаба ВСУ о потерях армии рф за 4 июня

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 05 июня.

За субботу было ликвидировано около 100 оккупантов, таким образом ориентировочные потери личного состава армии рф составляют 31150 человек.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1381 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3392 (+13) ед,

артиллерийских систем – 686 (+6) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средства ПВО - 95 (+0) ед,

самолетов – 210 (+0) ед,

вертолетов – 175 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),

крылатые ракеты – 122 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2360 (+23) ед,

специальная техника – 53 (+1).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери за предыдущие сутки противник понес на Бахмутском направлении.