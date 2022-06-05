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Снова "только" 100 россиян. Данные Генштаба ВСУ о потерях армии рф за 4 июня

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Более полусотни единиц техники

Снова "только" 100 россиян. Данные Генштаба ВСУ о потерях армии рф за 4 июня

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 05 июня.

За субботу было ликвидировано около 100 оккупантов, таким образом ориентировочные потери личного состава армии рф составляют 31150 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1381 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3392 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 686 (+6) ед,
  • РСЗО - 207 (+0) ед,
  • средства ПВО - 95 (+0) ед,
  • самолетов – 210 (+0) ед,
  • вертолетов – 175 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
  • крылатые ракеты – 122 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2360 (+23) ед,
  • специальная техника – 53 (+1).

Генштаб отмечает, что наибольшие потери за предыдущие сутки противник понес на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией
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