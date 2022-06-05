Сергей Лещенко: Удары в Киеве наносились по объектам Укрзализныци

Воскресное утро 5 мая оказалось для киевлян очень беспокойным. Россияне атаковали столицу Украины ракетами "калибр".

Мэр Виталий Кличко сообщал, что попадания были по инфраструктуре Киева. Член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко отметил, что удары наносились по объектам именно Укрзализныци.

Неизвестно пока о каких именно разрушениях идет речь. Также нет информации и о точном количестве пострадавших. На местах работают спасатели, ликвидируя последствия атаки российских террористов.