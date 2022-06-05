Сергей Лещенко: Удары в Киеве наносились по объектам Укрзализныци
Разрушают все, что могут
Фейсбук Сергія Лещенка
Воскресное утро 5 мая оказалось для киевлян очень беспокойным.
Мэр Виталий Кличко сообщал, что попадания были по инфраструктуре Киева. Член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко отметил, что удары наносились по объектам именно Укрзализныци.
Неизвестно пока о каких именно разрушениях идет речь. Также нет информации и о точном количестве пострадавших. На местах работают спасатели, ликвидируя последствия атаки российских террористов.
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Источник:Сергій Лещенко в телеграм
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Комментарии (3)
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Caballero (DC)
05.06.2022 в 10:23
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cadoki (007)
05.06.2022 в 09:51
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royalstas (Вінниця)
05.06.2022 в 09:33
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