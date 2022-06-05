  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сергей Лещенко: Удары в Киеве наносились по объектам Укрзализныци
В тренде

Сергей Лещенко: Удары в Киеве наносились по объектам Укрзализныци

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Разрушают все, что могут

Сергей Лещенко: Удары в Киеве наносились по объектам Укрзализныци

Фейсбук Сергія Лещенка

Новина українською

Воскресное утро 5 мая оказалось для киевлян очень беспокойным. Россияне атаковали столицу Украины ракетами "калибр".

Мэр Виталий Кличко сообщал, что попадания были по инфраструктуре Киева. Член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко отметил, что удары наносились по объектам именно Укрзализныци.

Неизвестно пока о каких именно разрушениях идет речь. Также нет информации и о точном количестве пострадавших. На местах работают спасатели, ликвидируя последствия атаки российских террористов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
05.06.2022 в 10:23
Все обсырают Сергея.
Ответить
+1
0
cadoki (007)
05.06.2022 в 09:51
Украинский мистер Бин
Ответить
+1
0
royalstas (Вінниця)
05.06.2022 в 09:33
Лижущий сраку Зеленського власною персоною!....
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде