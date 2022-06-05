российская скандальная пропутинская пропагандистка после посещения Одессы приехала в Киев

Российская пропагандистка марина овсянникова организовала себе тур по Украине. Несколько дней назад она была в Одессе, а вчера 4 мая прибыла в Киев.

Об этом пропутинская журналистка сообщила в своем Instagram:

“Киев встретил нас многочасовыми очередями за бензином. Когда живешь в Москве, трудно понять, какие трудности в повседневной жизни приходится преодолевать украинцам. Очень поразил комендантский час. Зловещая утренняя тишина, пустые улицы и воющая сирена. До сих пор не удается избавиться от ощущения, как возможна война в ХХІ веке? Хочется плакать от бессилия… Почему мы не можем остановить это безумие”, – написала марина.

Отметим, что овсянникова родилась в Одессе. В течение всей своей тележурналистской карьеры она работала в Москве на провластных каналах, продвигая риторику кремля, только недавно уволившись с “первого канала”. Она продолжает продвигать в массы нарративы о "братских народах" и о том, что в войне виноват только путин.