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российская скандальная пропутинская пропагандистка после посещения Одессы приехала в Киев

Общие новости
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Куда смотрят правоохранительные органы?

российская скандальная пропутинская пропагандистка после посещения Одессы приехала в Киев

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Российская пропагандистка марина овсянникова организовала себе тур по Украине. Несколько дней назад она была в Одессе, а вчера 4 мая прибыла в Киев.

Об этом пропутинская журналистка сообщила в своем Instagram:

“Киев встретил нас многочасовыми очередями за бензином. Когда живешь в Москве, трудно понять, какие трудности в повседневной жизни приходится преодолевать украинцам.

Очень поразил комендантский час. Зловещая утренняя тишина, пустые улицы и воющая сирена. До сих пор не удается избавиться от ощущения, как возможна война в ХХІ веке? Хочется плакать от бессилия… Почему мы не можем остановить это безумие”, – написала марина.

Отметим, что овсянникова родилась в Одессе. В течение всей своей тележурналистской карьеры она работала в Москве на провластных каналах, продвигая риторику кремля, только недавно уволившись с “первого канала”. Она продолжает продвигать в массы нарративы о "братских народах" и о том, что в войне виноват только путин.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (11)
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Zaragoza (Киев)
05.06.2022 в 10:58
Как она вообще в страну попала? Или все пограничники были кинуты чтоб следить за Порошенко?
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0
0
Болельщик39 (Харьков)
05.06.2022 в 10:54
Мне тоже, как и многим другим прокомментировавшим, кажется, что каждый раскаявшийся человек достоин уважения. Как, например, бывший сепаратист или противник Майдана, воюющий сейчас на стороне ВСУ на передовой. Хотя, делать на её месте рекламу из своей позиции тоже не очень чистоплотно.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
05.06.2022 в 10:43
Консерва. Приглядывать за такой нужно
Ответить
+1
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
05.06.2022 в 10:34
Гарна дівчина, ще й проти війни!
Ответить
+1
-2
aleks68
05.06.2022 в 10:45
полечи голову идиот
Ответить
+2
-2
cadoki (007)
05.06.2022 в 10:10
Так а чем она не устраивает украинцев, она же против Путина и войны выступала?
Ответить
+2
-3
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Zaragoza (Киев)
05.06.2022 в 10:53
Она продвигает мантру "не все русские плохие" и тому подобное. Спросите у нее чей Крым?
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+2
0
cadoki (007)
05.06.2022 в 10:06
А разве она уволилась с россия-1, не с Первого канала, после того, как ворвалась в прямой эфир с плакатом "Останоаите войну.."?
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+2
-1
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ukrop68 (Львів)
05.06.2022 в 10:01
Ответить
+1
0
cadoki (007)
05.06.2022 в 10:10
???
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+2
-1
ukatan (Харьковская обл.)
05.06.2022 в 10:47
Ну і що сіє значіть?
+1
0

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