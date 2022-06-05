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ВСУ провели контратаки в Северодонецке и остановили продвижение российских войск

Общие новости
(2 голосов)

Оккупанты истощились

ВСУ провели контратаки в Северодонецке и остановили продвижение российских войск

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Новина українською

Вооруженные Силы Украины провели несколько контратак в боях за Северодонецк, благодаря чему было остановлено продвижение российских оккупантов. Об этом сообщает британская разведка.

"За последние 24 часа украинские силы провели контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело к нулю оперативный импульс российских сил, ранее набранный за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи", - говорится в отчете.

Разведка сообщает, что на этом отрезке фронта на стороне оккупантов воюют мобилизованные военные так называемой "лнр". Они плохо подготовлены, а также у них нет такого количества тяжелой техники, как у других подразделений оккупантов.

“Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов – это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, причиненные регулярным российским силам”, - говорится в отчете.

В то же время напомним, что британская разведка недавно сообщала, что россияне контролируют большую часть Северодонецка, однако для дальнейших наступлений им потребуется пауза, которая может привести к потерям захваченного.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ЄП

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
05.06.2022 в 10:33
Ну нарешті зупинили, а де саме, сподіваюся у місті?
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