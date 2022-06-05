ВСУ провели контратаки в Северодонецке и остановили продвижение российских войск
Оккупанты истощились
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Вооруженные Силы Украины провели несколько контратак в боях за Северодонецк, благодаря чему было остановлено продвижение российских оккупантов. Об этом сообщает британская разведка.
"За последние 24 часа украинские силы провели контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело к нулю оперативный импульс российских сил, ранее набранный за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи", - говорится в отчете.
Разведка сообщает, что на этом отрезке фронта на стороне оккупантов воюют мобилизованные военные так называемой "лнр". Они плохо подготовлены, а также у них нет такого количества тяжелой техники, как у других подразделений оккупантов.
“Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов – это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, причиненные регулярным российским силам”, - говорится в отчете.
В то же время напомним, что британская разведка недавно сообщала, что россияне контролируют большую часть Северодонецка, однако для дальнейших наступлений им потребуется пауза, которая может привести к потерям захваченного.
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