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Испания готова поставить Украине танки Leopard и ЗРК, - источник

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Испания готова поставить Украине танки Leopard и ЗРК, - источник

фото из свободных источников

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Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки "Leopard". Об этом пишет испанское издание El Pais.

"Согласно источникам в правительстве, Испания готова сделать качественный скачок в военной поддержке Украины против российского вторжения. Если до сих пор она доставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение, то сейчас готовится поставка тяжелого вооружения", - говорится в статье.

Минобороны Испании уже завершает поставку в Киев батареи зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide, которые испанская армия заменила другой, более совершенной системой. Отгрузка ситемы, произведенной европейской ракетной компанией MBDA, ожидает завершения переговоров через группу в Штутгарте, которая отвечает за координацию военной помощи Украине.

Правительство Испании также готово поставить Украине боевые танки Leopard A4, которые уже десять лет находятся в резерве на базе испанской армии в Сарагосе.

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В статье: Испания война с Россией
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Источник:
El Pais

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