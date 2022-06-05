Испания готова поставить Украине танки Leopard и ЗРК, - источник
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Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки "Leopard". Об этом пишет испанское издание El Pais.
"Согласно источникам в правительстве, Испания готова сделать качественный скачок в военной поддержке Украины против российского вторжения. Если до сих пор она доставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение, то сейчас готовится поставка тяжелого вооружения", - говорится в статье.
Минобороны Испании уже завершает поставку в Киев батареи зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide, которые испанская армия заменила другой, более совершенной системой. Отгрузка ситемы, произведенной европейской ракетной компанией MBDA, ожидает завершения переговоров через группу в Штутгарте, которая отвечает за координацию военной помощи Украине.
Правительство Испании также готово поставить Украине боевые танки Leopard A4, которые уже десять лет находятся в резерве на базе испанской армии в Сарагосе.
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