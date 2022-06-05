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Подоляк: Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев

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Такие действия должны иметь соответствующий ответ

Подоляк: Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев. Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Пока кто-то просит "не унижать россию", кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев.

Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, большее оружие", – заявил Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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