Подоляк: Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев
Такие действия должны иметь соответствующий ответ
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев. Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
"Пока кто-то просит "не унижать россию", кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев.
Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц – новые санкции, большее оружие", – заявил Подоляк.
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Источник:Твіттер Подоляка
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