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Украинские арбитры судили фан-матч между Италией и Германией

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Вышли в футболках в поддержку Украины

Украинские арбитры судили фан-матч между Италией и Германией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Перед поединком основных сборных Италии и Германии в Лиге наций, 4 мая, состоялся фан-матч между болельщиками этих сборных.

Судили эту встречу, которая проходила в Болонье, украинские арбитры: Кристина Козорог, София Причина и Светлана Грушко. Они прибыли на игру в футболках с поддержкой Украины.

После матча игроки немецкой команды подарили арбитринам футболки с подписями.

Украинские арбитры судили фан-матч между Италией и Германией - изображение 1
Украинские арбитры судили фан-матч между Италией и Германией - изображение 2
Getty Images/Global Images Ukraine

Отметим, что в обычное время арбитрине обслуживали матч Второй и Первой лиг Украины, а также поединки женского чемпионата.

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В статье: Светлана Грушко Кристина Козорог
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