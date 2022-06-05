Украинские арбитры судили фан-матч между Италией и Германией
Вышли в футболках в поддержку Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Перед поединком основных сборных Италии и Германии в Лиге наций, 4 мая, состоялся фан-матч между болельщиками этих сборных.
Судили эту встречу, которая проходила в Болонье, украинские арбитры: Кристина Козорог, София Причина и Светлана Грушко. Они прибыли на игру в футболках с поддержкой Украины.
После матча игроки немецкой команды подарили арбитринам футболки с подписями.
Getty Images/Global Images Ukraine
Отметим, что в обычное время арбитрине обслуживали матч Второй и Первой лиг Украины, а также поединки женского чемпионата.
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