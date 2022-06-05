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Американская разведка пересмотрит методы работы из-за недооценки Украины перед войной с россией

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В будущем таких ошибок быть не должно

Американская разведка пересмотрит методы работы из-за недооценки Украины перед войной с россией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская разведка пересматривает методики анализа данных после того, как недооценила способность Украины противостоять российской агрессии

В агентстве пришли к выводу, что ошибочные оценки разведки, в которых не учитывались "воля и борьба", привели к тому, что от правительства Афганистана Запад ожидал эффективного сопротивления талибам, а от Украины – быстрой капитуляции перед РФ.

В обоих случаях события развивались по противоположным сценариям. Поэтому спецслужбы США намерены пересмотреть свои методики анализа и включить в них дополнительные факторы.

Источники сообщили, что на рассмотрении находятся два ключевых вопроса – почему Россия воюет хуже, а Украина защищается лучше, чем ожидали западные разведки.

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В статье: США война с Россией
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Источник:
AP

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