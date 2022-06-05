Американская разведка пересмотрит методы работы из-за недооценки Украины перед войной с россией

Американская разведка пересматривает методики анализа данных после того, как недооценила способность Украины противостоять российской агрессии

В агентстве пришли к выводу, что ошибочные оценки разведки, в которых не учитывались "воля и борьба", привели к тому, что от правительства Афганистана Запад ожидал эффективного сопротивления талибам, а от Украины – быстрой капитуляции перед РФ.

В обоих случаях события развивались по противоположным сценариям. Поэтому спецслужбы США намерены пересмотреть свои методики анализа и включить в них дополнительные факторы.

Источники сообщили, что на рассмотрении находятся два ключевых вопроса – почему Россия воюет хуже, а Украина защищается лучше, чем ожидали западные разведки.