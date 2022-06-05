Откликается фашистская ДНК. Замглавы ОП прокомментировал резкие заявления венгерского чиновника о Зеленском
Не дипломатично, но зато правда
Офис президента Украины
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига ответил на заявление спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о "личных психических проблемах" Владимира Зеленского:
"Народ всегда мудр и знает веками как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии: he who is guilty is the one that has much to say, осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне, у короткого ума язык длинный. Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года.
С другой стороны эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли "политиков" — а еще если откликается изнутри фашистская ДНК. На этой волне хотелось бы услышать оценку политика о том, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговской деревне Корюковка — одно из самых ужасных преступлений Второй мировой", — написал Сибига.
Популярное сейчас
- Уэльс - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2022
- Ничья юношеской сборной, удар по базе в Высоком, поражение Англии. Главные новости за 4 июня
- В Киеве и Одессе прогремели взрывы
- Бои за Северодонецк - в город прибыл Иностранный легион. ВИДЕО с места событий
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО