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Откликается фашистская ДНК. Замглавы ОП прокомментировал резкие заявления венгерского чиновника о Зеленском

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Не дипломатично, но зато правда

Откликается фашистская ДНК. Замглавы ОП прокомментировал резкие заявления венгерского чиновника о Зеленском

Офис президента Украины

Новина українською

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига ответил на заявление спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о "личных психических проблемах" Владимира Зеленского:

"Народ всегда мудр и знает веками как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии: he who is guilty is the one that has much to say, осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне, у короткого ума язык длинный. Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года.

С другой стороны эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли "политиков" — а еще если откликается изнутри фашистская ДНК. На этой волне хотелось бы услышать оценку политика о том, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговской деревне Корюковка — одно из самых ужасных преступлений Второй мировой", — написал Сибига.

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В статье: Венгрия война с Россией
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Источник:
Фейсбук Сибіги

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