Павелко: Вместе с президентом приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины

Президент УАФ Андрей Павелко дал комментарий о том, что в августе возобновятся все футбольные чемпионаты Украины.

"Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, насколько важно отвлечь людей футболом. От детей до стариков – все сосредоточены на войне. Каждый день они получают информацию о погибших, о последствиях войны.

Мы говорили о том, что футбол обладает очень большой силой, чтобы помочь людям думать о будущем, потому что сейчас люди, конечно, не в хорошем настроении. Они в самом плохом настроении. Мы говорили о том, как возможно, чтобы футбол помог нам думать о будущем.

Поэтому мы вместе с президентом приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины. В Украине мы будем играть на всех уровнях: УПЛ, первая лига, вторая лига, женский чемпионат. На всех уровнях мы приступим к августу. Решение было принято совместно с президентом Украины.

Я сообщил Чеферину и Инфантино, что мы восстановим чемпионаты во время военного положения в Украине, под бомбами. Мы рассчитываем на их поддержку. Мы обсуждаем детали. Мы обсудим с нашим военным советом и правительством, как это безопасно все организовать", – сказал Павелко.