Луческу: Президент Стяуа помог принять 250 украинских беженцев

Наставник "Динамо" Мирча Луческу поблагодарил президента "Стяуа" Джиджи Бекали за помощь, оказанную украинцам.

"Когда я осознал, что больше не полезен в Украине, я покинул страну и помог это сделать другим с их семьями. Всего 90 человек, большинство из них сейчас живут в Бухаресте, где мы тренируемся.

Здесь я начал давить на администрацию и Федерацию, чтобы забрать футболистов из Украины, особенно молодых, чтобы они могли играть. Должен поблагодарить Бекали, который очень мне помог и принял 250 человек.

Мы сыграли 21 матч с начала января – 18 побед и 3 ничьи. Количество побед выглядит незначительным, но это очень важно. Это помогает нам быть конкурентными, помогает нашей морали", – сказал Луческу.