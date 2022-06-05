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Луческу: Президент Стяуа помог принять 250 украинских беженцев

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Тренер киевского клуба благодарен своему соотечественнику

Луческу: Президент Стяуа помог принять 250 украинских беженцев

Фото: Динамо Киев

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу поблагодарил президента "Стяуа" Джиджи Бекали за помощь, оказанную украинцам.

"Когда я осознал, что больше не полезен в Украине, я покинул страну и помог это сделать другим с их семьями. Всего 90 человек, большинство из них сейчас живут в Бухаресте, где мы тренируемся.

Здесь я начал давить на администрацию и Федерацию, чтобы забрать футболистов из Украины, особенно молодых, чтобы они могли играть. Должен поблагодарить Бекали, который очень мне помог и принял 250 человек.

Мы сыграли 21 матч с начала января – 18 побед и 3 ничьи. Количество побед выглядит незначительным, но это очень важно. Это помогает нам быть конкурентными, помогает нашей морали", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) война с Россией Стяуа (Бухарест)
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Источник:
Digi Sport

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