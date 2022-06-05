Луческу: Президент Стяуа помог принять 250 украинских беженцев
Тренер киевского клуба благодарен своему соотечественнику
Фото: Динамо Киев
Наставник "Динамо" Мирча Луческу поблагодарил президента "Стяуа" Джиджи Бекали за помощь, оказанную украинцам.
"Когда я осознал, что больше не полезен в Украине, я покинул страну и помог это сделать другим с их семьями. Всего 90 человек, большинство из них сейчас живут в Бухаресте, где мы тренируемся.
Здесь я начал давить на администрацию и Федерацию, чтобы забрать футболистов из Украины, особенно молодых, чтобы они могли играть. Должен поблагодарить Бекали, который очень мне помог и принял 250 человек.
Мы сыграли 21 матч с начала января – 18 побед и 3 ничьи. Количество побед выглядит незначительным, но это очень важно. Это помогает нам быть конкурентными, помогает нашей морали", – сказал Луческу.
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