Журналист Олег Ящук рассказал об игроках сборной, которые помогают ВСУ

Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, а ныне военнослужащий 10-й ОГШБр, рассказал, как помогают армии украинские футболисты.

"Я в Вооруженных силах Украины ровно три месяца. Сначала отправился в Тероборону, но там места не было, поэтому пошел в ВСУ. 10 дней проходили учебу, а потом поехал на первую линию Киевщины и Житомирщины. Потом отошли на вторую линию, госпиталь и уже две недели в Донбассе.

С началом войны не лежит у меня душа к футболу – ничего не смотрю и ни за чем не слежу. Финал Лиги чемпионов и товарищеские матчи сборной просматривали максимум нарезки.

Игроки сборной звонят по телефону и пишут нам, финансово очень помогают со всем, что только нужно. Это Пятов, Степаненко, Пихалонок, Тимчик, Бондарь, Артем Бондаренко из молодежки, Караваев, Яремчук. Саня Караваев чуть ли не каждый день спрашивает, как обстоит дело и что к чему", – сказал Ящук.