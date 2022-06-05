  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Журналист Олег Ящук рассказал об игроках сборной, которые помогают ВСУ
В тренде

Журналист Олег Ящук рассказал об игроках сборной, которые помогают ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Футболисты вносят свой вклад в нашу победу

Журналист Олег Ящук рассказал об игроках сборной, которые помогают ВСУ

facebook.com/alex.glyvynskyy

Новина українською

Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук, а ныне военнослужащий 10-й ОГШБр, рассказал, как помогают армии украинские футболисты.

"Я в Вооруженных силах Украины ровно три месяца. Сначала отправился в Тероборону, но там места не было, поэтому пошел в ВСУ. 10 дней проходили учебу, а потом поехал на первую линию Киевщины и Житомирщины. Потом отошли на вторую линию, госпиталь и уже две недели в Донбассе.

С началом войны не лежит у меня душа к футболу – ничего не смотрю и ни за чем не слежу. Финал Лиги чемпионов и товарищеские матчи сборной просматривали максимум нарезки.

Игроки сборной звонят по телефону и пишут нам, финансово очень помогают со всем, что только нужно. Это Пятов, Степаненко, Пихалонок, Тимчик, Бондарь, Артем Бондаренко из молодежки, Караваев, Яремчук. Саня Караваев чуть ли не каждый день спрашивает, как обстоит дело и что к чему", – сказал Ящук.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Ящук война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде