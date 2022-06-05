В чем новость? путин грозит ударами по новым объектам в Украине
"Не нужно унижать россию" (с, Макрон)
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Президент россии владимир путин прокомментировал поставки вооружений Украине западными союзниками. По его словам, Запад пытается как можно дольше затянуть войну.
При этом он грозит, что российская армия будет наносит удары по объектам, которые ранее не были атакованы:
"Если Киев получит ракеты дальнего действия, россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся", заявил владимир хуйло.
Напомним, что в рамках очередного пакета помощи США пообещали поставить Украине ракетные системы залпового огня HIMARS. Эти установки способны бить на расстояние до 300 километров определенными снарядами. Ранее СМИ сообщали, что украинские военные уже проходят обучение как управлять этими РСЗО.
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