Юрий Вернидуб: Победа над Уэльсом станет лучшим подарком для ВСУ и всей страны

Украинский тренер и воин Вооруженных Сил Украины Юрий Вернидуб прокомментировал победный матч сборной Украины против Шотландии и следующую игру с Вельсом:

“С удовольствием смотрели матч всем нашим подразделением и болели за сборную Украины. Знали, что она победит, благодарны им за это и очень ими гордимся. Наши футболисты были очень похожи на спортивных воинов. Респект и уважение всей команды со всем тренерским штабом.

В матче с Шотландией у нас была вся команда львов. А что касается Саши Петракова, то он своей работой и своим отношением показал, что он действительно человек, который сейчас находится на своем городе и делает все для того, чтобы сборная попала в Катар.

Как тренер могу сказать, что были ошибки в матче. Ничего удивительного, если учесть груз, лежавший на их плечах. Но ребята играли с холодной головой и с большим сердцем.

Победа очень многое дает. Во-первых, это еще раз подтверждает, что есть украинская цивилизация. Украина ведет свои бои не только на фронте против агрессора, но и на спортивном и культурном фронтах. Мы показываем, что наша нация не хуже любой другой нации в Европе и во всем мире.

Для людей, которые сейчас находятся в Вооруженных силах Украины, победа сборной очень большой подъем. Ребята подарили нам настоящий праздник. Теперь ждем 5 июня, когда будем играть с Уэльсом. Победа станет лучшим подарком для ВСУ и всей страны. Мы очень хотим увидеть сборную на ЧМ в Катаре.

Пока трудно сказать, получится ли увидеть игру. Я очень доволен тем, что мы смогли посмотреть встречу с Шотландией, хотя Интернет был плох и часто пропадал.

Здесь у нас очень много ребят разных профессий. Кто-то тракторист, кто столяр, и все вместе мы действительно большая нация. Я не боюсь этих слов. Надо еще заслужить называться украинцем. Я рад, что я действительно украинец. Как и все мои собратья.

Мы слышали, как во время матча трибуны скандировали ВСУ. На сердце была радость и гордость. Почему весь мир видит, что мы действительно защищаемся, и хотим мира. И только одна страна этого не видит. Еще во время матча начали приходить сообщения об угрозе ракетных обстрелов по всей Украине. Они нас так хотели поздравить. Но это нас не испугало.

Очень скучаю по футболу. Но пока я на своем фронте. Можно бы дальше работать, но сейчас мое место здесь. Самое важное – оставаться человеком и верить в свою Родину. Всё будет Украина. Мы непобедимы”, - сказал Вернидуб.