Павелко: Президент УЕФА был одним из первых, кто предложил помощь нашему футболу

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о помощи президента УЕФА Александера Чеферина:

“Президент УЕФА и мой друг Александер Чеферин был одним из первых, кто предложил помощь нашему футбольному сообществу после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Его предложение об изоляции российского футбола от всех соревнований, организуемых УЕФА, было оперативно рассмотрено и одобрено исполкомом.

Именно руководитель УЕФА инициировал создание координационного штаба на уровне европейского футбольного союза, объединившего усилия всех дружественных к Украине национальных ассоциаций и клубов. Также, при содействии Александера, национальная сборная Украины получила приглашение провести учебно-тренировочный сбор на базе сборной Словении.

Имел лично поблагодарить его за это и за большую помощь, которую получает наша футбольная семья за содействие президента УЕФА в целом. Вместе обсудили возможности проведения чемпионата Украины УПЛ и ПФЛ, что сейчас очень важно для всей футбольной Украины. Передал Александер видение этих процессов президентами клубов УПЛ, ПФЛ и руководителей региональных ассоциаций, с которыми проговаривал эти вопросы раньше.

И одним из ключевых и приоритетных направлений в этом контексте есть детско-юношеский футбол Украины, за которым, уверен, большое будущее. Президент УЕФА заверил, что у Украины будет полная поддержка в европейском футбольном союзе. Это была очень продуктивная и теплая встреча.

Александер напомнил о гостеприимном приеме в Киеве во время торжеств, посвященных 30-летию Украинской ассоциации футбола, встреча с президентом нашего государства, и он с радостью снова приедет в Киев. Благодарен ему за искренние пожелания мира и возрождение Украины. Они обязательно сбудутся и наши мирные города снова будут принимать футбольные форумы самого высокого международного уровня”, - сказал Павелко.