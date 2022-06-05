За вышиванку Владимира Зеленского на аукционе заплатили 100 тысяч долларов

Украинцы продолжают собирать деньги на армию всеми возможными способами. Месяц назад на аукционе была продана флисовая кофта Владимира Зеленского за 90 тысяч фунтов , а теперь еще одна вещь президента Украины была выкуплена за сумасшедшие деньги.

3 июня состоялся аукцион в Украинском доме в Вашингтоне, посвященный открытию программы United 24 в столице США. Особым лотом стала вышиванка Зеленского, которую президент одевал в День вышиванки 19 мая.

Юридическая компания Asters USA предложила наибольшую сумму за столь эксклюзивную вещь. За вышиванку удалось выручить 100 тысяч долларов – все средства отправятся в фонд United 24.

Кроме рубашки были проданы футболки Андрея Ярмоленко и Артема Довбика с их автографами, в которых они играли 1 июня против сборной Шотландии. Также на аукционе был знаменитый керамический петушок, флаг Украины с автографом Зеленского и другие драгоценные вещи. Отметим, что петушка и футболку Ярмоленко выкупила пара украинских американцев за 1700 долларов.