За вышиванку Владимира Зеленского на аукционе заплатили 100 тысяч долларов
Настоящая реликвия
Український дім у Вашингтоні/Автор невідомий
Украинцы продолжают собирать деньги на армию всеми возможными способами. Месяц назад на аукционе была продана
3 июня состоялся аукцион в Украинском доме в Вашингтоне, посвященный открытию программы United 24 в столице США. Особым лотом стала вышиванка Зеленского, которую президент одевал в День вышиванки 19 мая.
Юридическая компания Asters USA предложила наибольшую сумму за столь эксклюзивную вещь. За вышиванку удалось выручить 100 тысяч долларов – все средства отправятся в фонд United 24.
Кроме рубашки были проданы футболки Андрея Ярмоленко и Артема Довбика с их автографами, в которых они играли 1 июня против сборной Шотландии. Также на аукционе был знаменитый керамический петушок, флаг Украины с автографом Зеленского и другие драгоценные вещи. Отметим, что петушка и футболку Ярмоленко выкупила пара украинских американцев за 1700 долларов.
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