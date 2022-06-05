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За вышиванку Владимира Зеленского на аукционе заплатили 100 тысяч долларов

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Настоящая реликвия

За вышиванку Владимира Зеленского на аукционе заплатили 100 тысяч долларов

Український дім у Вашингтоні/Автор невідомий

Новина українською

Украинцы продолжают собирать деньги на армию всеми возможными способами. Месяц назад на аукционе была продана флисовая кофта Владимира Зеленского за 90 тысяч фунтов, а теперь еще одна вещь президента Украины была выкуплена за сумасшедшие деньги.

3 июня состоялся аукцион в Украинском доме в Вашингтоне, посвященный открытию программы United 24 в столице США. Особым лотом стала вышиванка Зеленского, которую президент одевал в День вышиванки 19 мая.

Юридическая компания Asters USA предложила наибольшую сумму за столь эксклюзивную вещь. За вышиванку удалось выручить 100 тысяч долларов – все средства отправятся в фонд United 24.

Кроме рубашки были проданы футболки Андрея Ярмоленко и Артема Довбика с их автографами, в которых они играли 1 июня против сборной Шотландии. Также на аукционе был знаменитый керамический петушок, флаг Украины с автографом Зеленского и другие драгоценные вещи. Отметим, что петушка и футболку Ярмоленко выкупила пара украинских американцев за 1700 долларов.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
radiosvoboda

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