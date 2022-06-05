Медиа группа Украина: Трансляция матчей сборной на спутнике закодирована, согласно требованиям УЕФА

"Медиа Группа Украина" в комментарии Tribuna.com объяснила, почему канал "Украина" не может показывать матчи сборной:

“Во время, когда в нашей стране идет кровавая, изнурительная война, информационный фронт, обеспечение единой информационной политики является вопросом национальной безопасности и приоритетом для всех крупных вещателей. Поэтому общенациональный телеканал “Украина”, который является официальным транслятором матчей национальной сборной Украины по футболу, с первых дней российской агрессии является одним из ключевых производителей и трансляторов марафона “Единые новости #UАразом”.

В то же время мы достигли договоренностей с УЕФА о трансляции матчей нашей сборной в эфире общенационального телеканала “Индиго TV”, который также входит в “Медиа Группа Украина”, доступно для зрителей по всей Украине и имеет такое же покрытие, как и телеканал “Украина”. Также матчи нашей сборной можно посмотреть в эфире телеканала “Футбол 1” и на ОТТ-платформе oll.tv. Трансляция матчей сборной на спутнике закодирована согласно требованиям УЕФА относительно соблюдения прав трансляции на другие территории.

Что касается трансляции матчей национальной сборной на других платформах, в частности, в “Дії”. Организация такой трансляции требует длительной юридической процедуры и технической подготовки. Пакет прав, которым, по соглашению с УЕФА, на сегодняшний день владеет “Медиа Группа Украина”, не предусматривает передачу нами сигнала трансляции третьим сторонам, поскольку это может нарушить права всего сообщества правообладателей, участвующих в трансляции такого типа мировых спортивных событий”, - говорится в ответе.