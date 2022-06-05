Глава Луганской ОВА: путин дал задачу захватить полностью Северодонецк
Также диктатор дал еще одну кровавую альтернативу
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона рассказал о задачах кремля с четкой датой в своем регионе:
“На сегодняшний день Дворников, генерал российской армии, получил задание до 10 июня или захватить полностью Северодонецк, или полностью перерезать трассу Лисичанск-Бахмут и взять ее под контроль. Поэтому сейчас огромное количество сил, все, что было у оккупантов, все резервы брошены на выполнение этих двух задач”, - сказал Гайдай.
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Источник:Еспресо ТВ
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.06.2022 в 17:01
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