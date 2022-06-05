Глава Луганской ОВА: путин дал задачу захватить полностью Северодонецк

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона рассказал о задачах кремля с четкой датой в своем регионе:

“На сегодняшний день Дворников, генерал российской армии, получил задание до 10 июня или захватить полностью Северодонецк, или полностью перерезать трассу Лисичанск-Бахмут и взять ее под контроль. Поэтому сейчас огромное количество сил, все, что было у оккупантов, все резервы брошены на выполнение этих двух задач”, - сказал Гайдай.