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Глава Луганской ОВА: путин дал задачу захватить полностью Северодонецк

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(1 голосов)

Также диктатор дал еще одну кровавую альтернативу

Глава Луганской ОВА: путин дал задачу захватить полностью Северодонецк

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона рассказал о задачах кремля с четкой датой в своем регионе:

“На сегодняшний день Дворников, генерал российской армии, получил задание до 10 июня или захватить полностью Северодонецк, или полностью перерезать трассу Лисичанск-Бахмут и взять ее под контроль. Поэтому сейчас огромное количество сил, все, что было у оккупантов, все резервы брошены на выполнение этих двух задач”, - сказал Гайдай.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
Еспресо ТВ

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.06.2022 в 17:01
Всім загарбникам буде видано медалі "За взятие защеку."
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