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Советник МВД: В Киеве активизировались российские ДРГ

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Цель - сеять панику

Советник МВД: В Киеве активизировались российские ДРГ

Новина українською

В Киевской области снова активизировались диверсионно-разведывательные группы россиян.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

"Главные цели – сеять панику, делать жизнь на якобы "мирных" территориях, которые далеко от фронта, максимально напряженной, и чтобы люди чувствовали свою незащищенность", - рассказал Денисенко.

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В статье: война с Россией Вадим Денисенко
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