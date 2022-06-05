Советник МВД: В Киеве активизировались российские ДРГ

В Киевской области снова активизировались диверсионно-разведывательные группы россиян.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

"Главные цели – сеять панику, делать жизнь на якобы "мирных" территориях, которые далеко от фронта, максимально напряженной, и чтобы люди чувствовали свою незащищенность", - рассказал Денисенко.