Советник МВД: В Киеве активизировались российские ДРГ
Цель - сеять панику
В Киевской области снова активизировались диверсионно-разведывательные группы россиян.
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.
"Главные цели – сеять панику, делать жизнь на якобы "мирных" территориях, которые далеко от фронта, максимально напряженной, и чтобы люди чувствовали свою незащищенность", - рассказал Денисенко.
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