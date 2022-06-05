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Эрдоган: Мы не изменим свою позицию по Финляндии и Швеции в НАТО

Общие новости
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Турецкая сторона считает, что скандинавские страны связаны с террористами

Эрдоган: Мы не изменим свою позицию по Финляндии и Швеции в НАТО

фото из свободных источников

Новина українською

Турция не дает согласия на вступления Швеции и Финляндии в НАТО, и не изменит свою позицию пока скандинавские страны не откажутся сотрудничать с Рабочей партией Курдистана (признана террористической организацией в Турции и ЕС).

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиции Анкары подтверждается тем, что партнеры по НАТО воздерживаются от постановки под сомнения отношений Швеции и Финляндии с Рабочей партией Курдистана.

"Мы не изменим своего отношения до тех пор, пока не оправдаются наши ожидания, о которых мы заявили нашим партнерам", - заявил президент Турции.

Ранее появилась информация, что Финляндия и Швеция не успеют вступить в НАТО в июне

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В статье: война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:
Haberler

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Комментарии (1)
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quo316 (fedas)
05.06.2022 в 17:44
grsf
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