Эрдоган: Мы не изменим свою позицию по Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не дает согласия на вступления Швеции и Финляндии в НАТО, и не изменит свою позицию пока скандинавские страны не откажутся сотрудничать с Рабочей партией Курдистана (признана террористической организацией в Турции и ЕС).

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиции Анкары подтверждается тем, что партнеры по НАТО воздерживаются от постановки под сомнения отношений Швеции и Финляндии с Рабочей партией Курдистана.

"Мы не изменим своего отношения до тех пор, пока не оправдаются наши ожидания, о которых мы заявили нашим партнерам", - заявил президент Турции.

Ранее появилась информация, что Финляндия и Швеция не успеют вступить в НАТО в июне