Эрдоган: Мы не изменим свою позицию по Финляндии и Швеции в НАТО
Турецкая сторона считает, что скандинавские страны связаны с террористами
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Турция не дает согласия на вступления Швеции и Финляндии в НАТО, и не изменит свою позицию пока скандинавские страны не откажутся сотрудничать с Рабочей партией Курдистана (признана террористической организацией в Турции и ЕС).
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиции Анкары подтверждается тем, что партнеры по НАТО воздерживаются от постановки под сомнения отношений Швеции и Финляндии с Рабочей партией Курдистана.
"Мы не изменим своего отношения до тех пор, пока не оправдаются наши ожидания, о которых мы заявили нашим партнерам", - заявил президент Турции.
Ранее появилась информация, что Финляндия и Швеция не успеют вступить в НАТО в июне
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